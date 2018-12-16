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Атака против террористов в Афганистане, среди погибших дети

Атака против террористов в Афганистане, среди погибших дети
10:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В восточной провинции Кунар, Афганистан в результате авиаудара против командира талибов погибли 20 гражданских, включительно 12 детей.

Число жертв авиаудара против талибов в Афганистане составляет 20 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Об этом сообщает Reuters.

"В результате авиаудара, направленного против командира талибов в восточной провинции Кунар, было убито не менее 20 афганских гражданских лиц, в том числе 12 детей", - сообщили местные чиновники.

Авиаудар против местного командира талибов Шариф Мавия был самым последним в серии ударов с целью ликвидации главарей террористов, как и недавняя операция по уничтожению теневого губернатора провинции Гельманд, убитого 2 декабря.

Напомним, 9 декабря в провинции Кандагар, Афганистан во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение вертолет, пять человек пострадали.  По данным местных властей, причиной падения могла стать техническая неисправность. В этом году в Афганистане потерпели крушение девять вертолетов, в результате чего десятки людей погибли и были ранены.

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Дети, Погибли, Авиаудар в Афганистане, Провинция Кунар.
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