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Вертолет вооруженных сил Афганистана потерпел крушение

Вертолет вооруженных сил Афганистана потерпел крушение
11:58 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Афганистане разбился военный вертолет местных вооруженных сил.

Пять человек пострадали в результате катастрофы военного вертолета вооруженных сил Афганистана.

Об этом сообщает TOLO News.

Инцидент произошел в провинции Кандагар в воскресенье вечером во время выполнения тренировочного полета вертолетом.

Влиятельный командующий Талибана был ликвидирован в Афганистане

На борту вертолета находились пять человек, их госпитализировали.

По данным местных властей, причиной падения могла стать техническая неисправность.

В этом году в Афганистане потерпели крушение девять вертолетов, в результате чего десятки людей погибли и были ранены.

Ранее сообщалось, в городе Кандагар на юге Афганистана взорвался заминированный автомобиль, который боевики "Талибана" готовили для проведения теракта.

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Афганистан, Вертолет, Кандагар, Военный вертолет.
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