Вертолет вооруженных сил Афганистана потерпел крушение

Пять человек пострадали в результате катастрофы военного вертолета вооруженных сил Афганистана.
Об этом сообщает TOLO News.
Инцидент произошел в провинции Кандагар в воскресенье вечером во время выполнения тренировочного полета вертолетом.
На борту вертолета находились пять человек, их госпитализировали.
По данным местных властей, причиной падения могла стать техническая неисправность.
В этом году в Афганистане потерпели крушение девять вертолетов, в результате чего десятки людей погибли и были ранены.
Ранее сообщалось, в городе Кандагар на юге Афганистана взорвался заминированный автомобиль, который боевики "Талибана" готовили для проведения теракта.