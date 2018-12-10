Вертолет вооруженных сил Афганистана потерпел крушение

Новости мира: В Афганистане разбился военный вертолет местных вооруженных сил.

Пять человек пострадали в результате катастрофы военного вертолета вооруженных сил Афганистана.

Об этом сообщает TOLO News.

Инцидент произошел в провинции Кандагар в воскресенье вечером во время выполнения тренировочного полета вертолетом.

На борту вертолета находились пять человек, их госпитализировали.

По данным местных властей, причиной падения могла стать техническая неисправность.

В этом году в Афганистане потерпели крушение девять вертолетов, в результате чего десятки людей погибли и были ранены.

Ранее сообщалось, в городе Кандагар на юге Афганистана взорвался заминированный автомобиль, который боевики "Талибана" готовили для проведения теракта.