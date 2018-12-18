Япония утвердила стратегию обороны на ближайшие годы

Новости мира: В Японии решили переоборудовать свои корабли в авианосцы, таким образом утвердив стратегию обороны на ближайшее время.

Правительство Японии утвердило стратегию обороны на ближайшие годы, в частности, решив переоборудовать два своих корабля в авианосцы. Об этом сообщает AFP.

"Во вторник Япония утвердила планы по переоборудованию двух своих кораблей в авианосцы — впервые в стране после Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

В соответствии с новым пятилетним планом обороны, японские военные должны будут модернизировать два существующих "вертолетоносца", чтобы те смогли принимать на борт истребители.

Для этих целей в течение следующего десятилетия Япония закупит 42 истребителя с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Истребитель-невидимка F35B считается наиболее вероятным кандидатом на закупку.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ утверждает, что такие усилия необходимы, учитывая растущие проблемы обороны в регионе, включая напряженность в отношениях с Северной Кореей. Япония также заявляет, что скрытое расширение военного присутствия Китая создает "сильные волнения" в регионе.