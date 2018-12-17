В Японии взорвался ресторан, десятки пострадавших

Новости мира: На севере Японии в взорвался двухэтажный ресторан, пострадали 42 человека.

16 декабря в одном из ресторанов Японии прогремел взрыв. Как сообщает Reuters, взрыв произошел в городе Саппоро в двухэтажном ресторане. В результате происшествия ранения получили десятки человек.

Со слов очевидцев известно, что посетители почувствовали запах газа, после чего произошел сильный удар, от которого в соседних домах повыпадали стекла. По сообщению агенства пострадали 42 человека, один находится в критическом состоянии.

Полиция перекрыла все соседние улицы, на месте происшествия работают пожарные, людей по соседству предупреждают о возможных новых взрывах.

Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями заявило, что направило семь чиновников на площадку, где произошел взрыв, для выяснения причины. По данным полиции, среди пострадавших 19 мужчин и 23 женщины в возрасте до 60 лет.

Напомним, в Китае произошел взрыв возле химического завода. Сообщается о десятках погибших и раненых. А 22 ноября в китайском городе Хулудао автомобиль въехал в толпу детей возле школы. Пять человек погибли, еще 18 - пострадали.