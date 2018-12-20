Скачать
Четверг, 20.12.2018
Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы и лимита на начисление ЕСВ
Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы и лимита на начисление ЕСВ
Итоги 19 декабря: открытие главной елки страны, две пенсии, образование в медучреждениях
Итоги 19 декабря: открытие главной елки страны, две пенсии, образование в медучреждениях
ПСЖ - Генгам, Лион - Страсбург и другие пары 1\4 Кубка французской лиги
ПСЖ - Генгам, Лион - Страсбург и другие пары 1\4 Кубка французской лиги
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей

Северная Корея не откажется от ядерного оружия в одностороннем порядке

Северная Корея не откажется от ядерного оружия в одностороннем порядке
10:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Северной Кореи не хотят первыми отказываться от ядерного оружия, ибо там считают,что США должны первыми устранить ядерную угрозу со своей стороны.

Северная Корея не откажется от ядерного оружия в одностороннем порядке, считая, что США должны первыми устранить ядерную угрозу со своей стороны. Об этом сообщает АР со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В четверг Северная Корея заявила, что никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного оружия, если Соединенные Штаты первыми не устранят ядерную угрозу", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, такое заявление может нанести вред хрупкой дипломатии между Вашингтоном, Сеулом и Пхеньяном в вопросах ядерного кризиса.

Подобное заявление также говорит о том, что Северная Корея потребует от США вывода или значительного сокращения американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее, что станет серьезным камнем преткновения для потенциальной сделки по разоружению.

Южная Корея и КНДР хотят провести совместные летние Олимпийские игры

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились 12 июня в Сингапуре, где они договорились о процессе "полной денуклеаризации" Корейского полуострова, не уточнив при этом когда и как это будет происходить.

В данный момент ядерные переговоры между странами находятся в тупике. Соединенные Штаты хотят, чтобы Северная Корея предоставила подробный отчет о ядерных и ракетных объектах, которые будут проверены и демонтированы в рамках потенциальной сделки, в то время как Пхеньян настаивает на том, чтобы для начала с КНДР были сняты санкции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Президент США, Дональд Трамп.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
02 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает
04 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
05 Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Генассамблея ООН приняла всемирный миграционный пакт
Генассамблея ООН приняла всемирный миграционный пакт
ООС: Потерь среди ВСУ в течение минувших суток нет
ООС: Потерь среди ВСУ в течение минувших суток нет
Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи подарков
Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи подарков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь