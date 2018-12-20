Новости мира: В Северной Кореи не хотят первыми отказываться от ядерного оружия, ибо там считают,что США должны первыми устранить ядерную угрозу со своей стороны.

Северная Корея не откажется от ядерного оружия в одностороннем порядке, считая, что США должны первыми устранить ядерную угрозу со своей стороны. Об этом сообщает АР со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В четверг Северная Корея заявила, что никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного оружия, если Соединенные Штаты первыми не устранят ядерную угрозу", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, такое заявление может нанести вред хрупкой дипломатии между Вашингтоном, Сеулом и Пхеньяном в вопросах ядерного кризиса.

Подобное заявление также говорит о том, что Северная Корея потребует от США вывода или значительного сокращения американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее, что станет серьезным камнем преткновения для потенциальной сделки по разоружению.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились 12 июня в Сингапуре, где они договорились о процессе "полной денуклеаризации" Корейского полуострова, не уточнив при этом когда и как это будет происходить.

В данный момент ядерные переговоры между странами находятся в тупике. Соединенные Штаты хотят, чтобы Северная Корея предоставила подробный отчет о ядерных и ракетных объектах, которые будут проверены и демонтированы в рамках потенциальной сделки, в то время как Пхеньян настаивает на том, чтобы для начала с КНДР были сняты санкции.