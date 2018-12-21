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Правительство Японии одобрило план по развитию реакторов на быстрых нейтронах

Правительство Японии одобрило план по развитию реакторов на быстрых нейтронах
19:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Япония отложила запуск реакторов на быстрых нейтронах до второй половины столетия.

Японское правительство приняло план по развитию реакторов на быстрых нейтронах, который отодвинет запланированную дату начала полноценных операций на вторую половину 21 века.

Об этом сообщает NHK WORLD.

"Члены кабинета министров Японии одобрили план в пятницу. Это первый раз с момента аварии на ядерном реакторе в префектуре Фукусима в 2011 году, когда правительство планирует дату запуска подобного реактора", - говорится в сообщении.

Реактор на быстрых нейтронах использует отработанный плутоний. Подобные реакторы считаются жизненно важными для японской политики по переработке ядерных отходов.

Новая планируемая дата начала операций отодвинулась на 100 лет по сравнению с изначальным планом правительства, который был составлен в 1967 году.

Ранее правительство Японии утвердило стратегию обороны на ближайшие годы, в частности, решив переоборудовать два своих корабля в авианосцы. 

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Все по теме:

Япония, Ядерная энергетика, Реактор, Быстрые нейтроны.
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