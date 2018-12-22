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В Армении истек срок обжалования выборов: будет сформирован новый парламент

В Армении истек срок обжалования выборов: будет сформирован новый парламент
11:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Партии Армении не стали обжаловать итоги парламентских выборов, срок обжалования которых истек вчера.

Политические объединения, принявшие участие во внеочередных парламентских выборах в Армении 9 декабря, не обжаловали результаты голосования в Конституционном суде, заявил в субботу председатель Центральной избирательной комиссии страны Тигран Мукучян.

"Ни одна сила не обратилась в Конституционный суд и не обжаловала их итоги. Срок обжалования истек 21 декабря", - сказал Т.Мукучян журналистам.

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По его словам, в ближайшие дни ЦИК проведет заседание, на котором признает Национальное Собрание Армении сформированным.

По итогам выборов в новом парламенте Армении 88 мест получил предвыборный блок "Мой шаг" во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) получила 26 мандатов, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 18 мандатов.

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Все по теме:

Армения, Выборы в Армении, Никол Пашинян, ЦИК Армении, Тигран Мукучян.
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