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Мощное цунами в Индонезии забрало жизни более 200 граждан

Мощное цунами в Индонезии забрало жизни более 200 граждан
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Мощное цунами, которое обрушилось в ночь с субботы на воскресенье на побережье Зондского пролива в Индонезии забрало жизни 222 человек, сотни пострадали.

Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 222 человек, сотни людей пострадали. Об этом сообщает АР.

"По меньшей мере 222 человека погибли, сотни получили ранения", - говорится в публикации.

Ранее стало известно о не менее 168 погибших и 745 пострадавших в результате цунами, обрушившегося в ночь с субботы на воскресенье на индонезийское побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана.

Как отмечает АР, в сентябре более 2500 человек погибли в результате землетрясения и цунами, обрушившихся на город Палу на острове Сулавеси к востоку от Борнео.

В декабре 2004 года в результате цунами после землетрясения магнитудой 9,1 близ острова Суматра погибли более 230 тыс. человек в более чем 10 странах, большинство из них - в Индонезии.

Ранее 23 декабря сообщалось, что количество жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек, более 740 человек пострадали, 30 человек считаются пропавшими без вести.

Гражданам Украины рекомендовано воздержаться от посещения территорий Индонезии, где цунами поразило побережье провинций Лампунг и Бантен. В консульском отделе рекомендуют гражданам при первой возможности сообщить о себе Посольство Украины в Республике Индонезия и родных.

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Все по теме:

Погибшие, Пострадавшие, Цунами в Индонезии, Побережье Зондского пролива.
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