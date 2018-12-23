Цунами в Индонезии: возможно появление новых волн

Извержение вулкана, из-за которого в Индонезии произошло убийственное цунами, все еще продолжается и может спровоцировать появление новых волн. Об этом заявили в Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB), сообщает ANTARA News.
"Серия извержений вулкана Анак Кракатау все еще продолжается, что может спровоцировать последующее цунами", - заявил официальный представитель BNPB Сутопо Пурво Нугрохо.
В связи с этим индонезийские власти просят жителей районов Пандегланг, Серанг и Южный Лампунг держаться подальше от пляжей в Зондском проливе.
Как сообщалось, в ночь с субботы на воскресенье на индонезийском побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана произошло цунами, которое унесло жизни по меньшей мере 222 человек.