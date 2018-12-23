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Цунами в Индонезии: возможно появление новых волн

Цунами в Индонезии: возможно появление новых волн
19:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Цунами в Индонезии все еще продолжается и может спровоцировать появление новых волн.

Извержение вулкана, из-за которого в Индонезии произошло убийственное цунами, все еще продолжается и может спровоцировать появление новых волн. Об этом заявили в Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB), сообщает ANTARA News.

"Серия извержений вулкана Анак Кракатау все еще продолжается, что может спровоцировать последующее цунами", - заявил официальный представитель BNPB Сутопо Пурво Нугрохо.

Мощное цунами в Индонезии забрало жизни более 200 граждан

В связи с этим индонезийские власти просят жителей районов Пандегланг, Серанг и Южный Лампунг держаться подальше от пляжей в Зондском проливе.

Как сообщалось, в ночь с субботы на воскресенье на индонезийском побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана произошло цунами, которое унесло жизни по меньшей мере 222 человек.

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Индонезия, Извержение вулкана, Вулкан, Цунами, Анак-Кракатау.
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