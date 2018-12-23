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Император Японии попрощался с народом перед отречением от трона

Император Японии попрощался с народом перед отречением от трона
23:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Завершение эпохи "Хэйсэй", император Японии Акихито попрощался с народом

Император Японии Акихито в день своего 85-летия обратился к народу с последней речью перед отречением трона, запланированным на апрель.

Как сообщает ВВС Украина, более 80 тысяч человек пришли к императорскому дворцу в Токио послушать обращение монарха.

"85-летний император во время выступления отметил, что испытывает "глубокое удовлетворение", поскольку при нем Япония ни с кем не воевала", - говорится в сообщении.

Собственно, правление Акихито, которое началось в январе 1989 года, известное как эпоха "Хэйсэй", что означает "наступление мира" на японском языке.

Отмечается, что Акихито расчувствовался, когда благодарил народ Японии и свою жену императрицу Мичико за поддержку.

Во время короткой речи император выразил соболезнования японцам, потерявших членов семьи или которые понесли ущерб - из-за землетрясений, тайфунов и жары, произошедших в стране в этом году.

Он также выразил сожаление по поводу военных действий Японии как в Китае, так и на Корейском полуострове.

Перед своим днем рождения Акихито сказал журналистам: "Важно не забывать, что во Второй мировой войне было потеряно бесчисленное количество жизней ... и точно передать эту историю тем, кто родился после войны".

В своем обращении император Акихито также выразил надежду, что Япония сможет поприветствовать больше иммигрантов в рамках нового законодательства, чтобы позволить иностранным "голубым воротничкам" уменьшить дефицит рабочей силы, возникший из-за старения населения.

Как известно, до сих пор Япония имела строгие ограничения на иммиграцию и не принимала многих иностранных работников.

Акихито - первый монарх в Японии, который отказался от трона почти за 200 лет.

Императора, перенесшего операцию на сердце и лечение рака простаты, в апреле сменит его старший сын - принц Нарухито.

Хотя должность императора является церемониальной и он не имеет политической власти, Акихито потратил большую часть своего правления на распространение информации о действиях Японии во время Второй мировой войны - под властью своего отца, императора Хирохито.

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Япония, Токио, Акихито, Хэйсэй.
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