Император Японии попрощался с народом перед отречением от трона

Император Японии Акихито в день своего 85-летия обратился к народу с последней речью перед отречением трона, запланированным на апрель.
Как сообщает ВВС Украина, более 80 тысяч человек пришли к императорскому дворцу в Токио послушать обращение монарха.
"85-летний император во время выступления отметил, что испытывает "глубокое удовлетворение", поскольку при нем Япония ни с кем не воевала", - говорится в сообщении.
Собственно, правление Акихито, которое началось в январе 1989 года, известное как эпоха "Хэйсэй", что означает "наступление мира" на японском языке.
Отмечается, что Акихито расчувствовался, когда благодарил народ Японии и свою жену императрицу Мичико за поддержку.
Во время короткой речи император выразил соболезнования японцам, потерявших членов семьи или которые понесли ущерб - из-за землетрясений, тайфунов и жары, произошедших в стране в этом году.
Он также выразил сожаление по поводу военных действий Японии как в Китае, так и на Корейском полуострове.
Перед своим днем рождения Акихито сказал журналистам: "Важно не забывать, что во Второй мировой войне было потеряно бесчисленное количество жизней ... и точно передать эту историю тем, кто родился после войны".
В своем обращении император Акихито также выразил надежду, что Япония сможет поприветствовать больше иммигрантов в рамках нового законодательства, чтобы позволить иностранным "голубым воротничкам" уменьшить дефицит рабочей силы, возникший из-за старения населения.
Как известно, до сих пор Япония имела строгие ограничения на иммиграцию и не принимала многих иностранных работников.
Акихито - первый монарх в Японии, который отказался от трона почти за 200 лет.
Императора, перенесшего операцию на сердце и лечение рака простаты, в апреле сменит его старший сын - принц Нарухито.
Хотя должность императора является церемониальной и он не имеет политической власти, Акихито потратил большую часть своего правления на распространение информации о действиях Японии во время Второй мировой войны - под властью своего отца, императора Хирохито.