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Власть Индонезии не имела возможности предупредить об угрозе цунами заранее

Власть Индонезии не имела возможности предупредить об угрозе цунами заранее
12:49 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости мира: Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что специалисты так и не могут определить точную причину, которая вызвала цунами и забрала жизни 281 человека.

Президент Индонезии Джоко Видодо во время посещения наиболее пострадавшего в результате цунами района Пандегланг в провинции Бантен на острове Ява признал, что профильные ведомства не могли заранее предупредить об угрозе цунами, которое стало причиной гибели более 280 человек.

По словам Видодо, специалисты по этого времени так и не смогли назвать точную причину, которая привела к масштабному стихийному бедствию. Так как цунами носит неопределенный характер, ведомства, которые отвечают за оповещения населения о стихии, не могли заранее установить приближение.

Соответствующим ведомствам поручили провести проверку и определить действующее ли оборудование, а в случае обнаружения неполадок срочно заменить вышедшие из стоя элементы. Но, по словам Видодо, это будет сделано в начале будущего года.

По последним данным, разрушительная стихия забрала жизни 281 человека, пострадали более 1000 человек. На данный момент 57 человек числятся пропавшими без вести, однако по прогнозам, это число может увеличится.

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Специалисты, Президент Индонезии, Джоко Видодо, Количество жертв, Цунами в Индонезии, Причина стихии.
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