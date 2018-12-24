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Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших

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Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
07:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Число жертв в результате разрушительного удара цунами в Индонезии возросло до 281 человека.

По состоянию на утро понедельника, число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил журналистам представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, еще 57 человек числятся пропавшими без вести. Однако, по оценкам властей, количество жертв и пострадавших будет расти. Ранее сообщалось о 222 погибших и 840 раненых.

Мощное цунами в Индонезии забрало жизни более 200 граждан

Цунами обрушилось на западную индонезийскую провинцию Бантен 23 декабря. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.

Напомним, цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра. Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.

В сентябре 2018 года Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и удара волны цунами погибли более 2 тысяч человек.

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