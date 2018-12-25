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"Российская армия, вон из страны": в Армении прошла акция протеста

&quot;Российская армия, вон из страны&quot;: в Армении прошла акция протеста
21:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Армении прошла акция с требованием вывести российскую военную базу.

В столице Армении Ереване прошла акция под посольством России с требованием вывести российскую военную базу из армянского города Гюмри.

Об этом сообщает “Громадское”.

“Около 20 активистов под российским посольством 25 декабря требовали вывести 102-ю российскую военную базу, которая дислоцируется в Гюмри, за убийство местной жительницы Джульетты Гукасян. 57-летняя женщина умерла в больнице после избиения, в убийстве подозревают военного 102-й военной базы России”, - говорится в сообщении.

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Участники акции держали в руках плакат «Российская армия, вон из страны», убеждая, что российская военная база является «угрозой для безопасности граждан Армении».

11 декабря в Армении задержали военного с российской военной базы в городе Гюмри, которого подозревают в убийстве 57-летней местной жительницы.

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Армения, РФ, Ереван, Военная база РФ.
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