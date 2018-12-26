Скачать
Среда, 26.12.2018
Порошенко обратится в ВР с просьбой изменить курс на вступление в ЕС и НАТО
Порошенко обратится в ВР с просьбой изменить курс на вступление в ЕС и НАТО
В ноябре вырос общий госдолг Украины
В ноябре вырос общий госдолг Украины
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
ПЕН-клуб обнародовал список лучших украинских книг 2018 года
ПЕН-клуб обнародовал список лучших украинских книг 2018 года

В Индонезии предупреждают о возможном повторении цунами

В Индонезии предупреждают о возможном повторении цунами
19:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Индонезийские власти предупредили местных жителей о возможности повторного цунами.

Власти Индонезии призывают людей избегать побережья и местности возле вулкана из-за опасений нового цунами. Об этом информирует The Globe And Mail.

"Индонезийские власти попросили людей избегать побережья в местах, где в прошлые выходные вследствие цунами погибли более 430 человек", - говорится в сообщении.

Агентство метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии попросило людей вечером во вторник не приближаться менее чем на 500 метров к береговой линии вдоль Зондского пролива, который лежит между двумя основными островами страны.

В Индонезии столкнулись с нехваткой чистой воды и медикаментов

Сейчас пляжи в основном пустые в пострадавшем районе, который обычно переполнен туристами. Однако некоторые жители бросили вызов опасности, вернувшись в разрушенные дома, отмечается в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индонезия, Цунами, Власти, Агентство метеорологии геофизики и климатологии Индонезии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Без тепла и воды остались жители 60 домов Подольского района
Без тепла и воды остались жители 60 домов Подольского района
В одной из областей разблокировали движение транспорта
В одной из областей разблокировали движение транспорта
Украина введет новые санкции против России
Украина введет новые санкции против России
Елизавета II разгневана на внука из-за его щедрости к жене
Елизавета II разгневана на внука из-за его щедрости к жене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь