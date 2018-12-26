В Индонезии предупреждают о возможном повторении цунами

Новости мира: Индонезийские власти предупредили местных жителей о возможности повторного цунами.

Власти Индонезии призывают людей избегать побережья и местности возле вулкана из-за опасений нового цунами. Об этом информирует The Globe And Mail.

"Индонезийские власти попросили людей избегать побережья в местах, где в прошлые выходные вследствие цунами погибли более 430 человек", - говорится в сообщении.

Агентство метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии попросило людей вечером во вторник не приближаться менее чем на 500 метров к береговой линии вдоль Зондского пролива, который лежит между двумя основными островами страны.

Сейчас пляжи в основном пустые в пострадавшем районе, который обычно переполнен туристами. Однако некоторые жители бросили вызов опасности, вернувшись в разрушенные дома, отмечается в сообщении.