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Власти Китая отпустили одного из задержанных канадцев

Власти Китая отпустили одного из задержанных канадцев
13:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Правительство Китая сообщило, что канадскую учительницу Сару Макивер, которую задержали в связи с проблемами с видом на жительство, отпустили.

Власти Китая отпустили канадскую учительницу Сару Макивер, задержанную из-за проблем с видом на жительство в стране. Об этом в пятницу рассказал пресс-секретарь МИД Канады Ричард Уолкер, сообщает AP.

"Правительство Канады сообщило, что канадскую учительницу, которую задержали в Китае из-за проблем с ее видом на жительство, были отпущены на свободу", - говорится в сообщении.

Волкер добавил, что Сара Макивер уже вернулась домой. Отмечается, что ее задержали 20 декабря.

Как сообщалось, в начале декабря бывшего канадского дипломата, а ныне сотрудника International Crisis Group Майкл Ковриг был задержан в Китайской Народной Республике.

Позже стало известно о втором аресте гражданина Канады - Майкла Спейвора. Мужчина руководит международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. В 2013 году Спейвор познакомился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и даже принял участие в военном параде страны в феврале этого года, о чем написал в Twitter.

Задержание граждан Канады в Китае: Вашингтон поддержал Оттаву

1 декабря канадская полиция арестовала после запроса США главного финансиста китайской компании Huawei Мэн Ванжчоу. Этот инцидент вызвал опасения репрессий в ответ против иностранных бизнесменов в Китае.

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Правительство Китая, Отпустили, Учительница из Канады, Сара Макивер, Проблемы с видом на жительство, Причина задержания.
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