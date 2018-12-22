Скачать
Суббота, 22.12.2018
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
В Киеве &quot;минировали&quot; центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
В Киеве "минировали" центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи

Задержание граждан Канады в Китае: Вашингтон поддержал Оттаву

Задержание граждан Канады в Китае: Вашингтон поддержал Оттаву
22:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Штаты призывают Китай освободить задержанных канадцев.

Вашингтон присоединился к призывам Оттавы в Пекин по освобождению задержанных в Китае граждан Канады.

Об этом сообщает The Star.

"Соединенные Штаты присоединились к Канаде в пятницу, призывая Пекин освободить двух задержанных канадцев, которые, как считается, были арестованы в связи с резонансным задержанием в Канаде директора китайской компании", - говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила Китаю обеспокоенность в связи с неоправданным задержанием двух граждан Канады в КНР.

Ее слова были повторены в заявлении представителя Государственного департамента США Роберта Палладино, который подчеркнул, что Канада выполняет свои международные правовые обязательства, касающиеся ареста директора Huawei Менг, и призвал немедленно освободить канадских граждан Коврига и Спавора.

Как сообщалось ранее, в начале декабря бывший канадский дипломат, а ныне сотрудник International Crisis Group Майкл Коврига был задержан в Китайской Народной Республике.

Позже стало известно о втором аресте гражданина Канады - Майкла Спейвора. Он руководит международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. В 2013 году Спейвор познакомился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и даже принял участие в военном параде страны в феврале этого года, о чем написал в Twitter.

Пока не понятно, связаны ли эти задержания с арестом 1 декабря канадской полицией на запрос США главного финансиста китайской компании Huawei Мэн Ванжу. Этот инцидент вызвал опасения ответных репрессий в отношении иностранных бизнесменов в Китае.

Напомним, контрразведка США считает, что угроза со стороны РФ меркнет по сравнению с китайской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Канада, Huawei, Майкл Коврига, Майкл Спейвор, Мэн Ванжу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
04 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно сделать в этот день, приметы и обряды
05 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь