Задержание граждан Канады в Китае: Вашингтон поддержал Оттаву

Новости мира: Штаты призывают Китай освободить задержанных канадцев.

Вашингтон присоединился к призывам Оттавы в Пекин по освобождению задержанных в Китае граждан Канады.

Об этом сообщает The Star.

"Соединенные Штаты присоединились к Канаде в пятницу, призывая Пекин освободить двух задержанных канадцев, которые, как считается, были арестованы в связи с резонансным задержанием в Канаде директора китайской компании", - говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила Китаю обеспокоенность в связи с неоправданным задержанием двух граждан Канады в КНР.

Ее слова были повторены в заявлении представителя Государственного департамента США Роберта Палладино, который подчеркнул, что Канада выполняет свои международные правовые обязательства, касающиеся ареста директора Huawei Менг, и призвал немедленно освободить канадских граждан Коврига и Спавора.

Как сообщалось ранее, в начале декабря бывший канадский дипломат, а ныне сотрудник International Crisis Group Майкл Коврига был задержан в Китайской Народной Республике.

Позже стало известно о втором аресте гражданина Канады - Майкла Спейвора. Он руководит международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. В 2013 году Спейвор познакомился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и даже принял участие в военном параде страны в феврале этого года, о чем написал в Twitter.

Пока не понятно, связаны ли эти задержания с арестом 1 декабря канадской полицией на запрос США главного финансиста китайской компании Huawei Мэн Ванжу. Этот инцидент вызвал опасения ответных репрессий в отношении иностранных бизнесменов в Китае.

Напомним, контрразведка США считает, что угроза со стороны РФ меркнет по сравнению с китайской.