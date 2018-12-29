Назарбаев: Украине и РФ не стоит уповать, что кто-то придет помирить их

Новости мира: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и не ожидать, что кто-то придет их мирить.

Украине и России не стоит ожидать, что кто-то придет их мирить. Такое мнение в интервью казахским СМИ высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев предложил президентам России и Украины сесть за стол переговоров, в том числе обсудить урегулирование инцидента в Керченском проливе.

"Я призываю и Украину, и Россию по межгосударственным отношениям не уповать, что кто-то придет помирить их. Самим надо выйти на прямые контакты и сесть за стол переговоров и решать эти вопросы", — сказал Назарбаев.

Он также высказался за скорейшее урегулирование ситуации, сложившейся после инцидента в Керченском проливе. "Вот керченская проблема, вчера я разговаривал по телефону с Порошенко. Он трактует это так, что это просто проходили какие-то небольшие катера, на них напали. Российская сторона считает, что это чистая провокация. Мы что эксперты? Нас там не было", — отметил Назарбаев.

"Я говорю, что только вы можете решать вместе, сесть и обсудить и снять эти вопросы", — пояснил президент Казахстана.

Напомним, на днях Президент Украины Петр Порошенко и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор и договорились о заседании очередной межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году.