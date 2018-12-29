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Вулкан в Индонезии после мощного извержения уменьшился втрое

Вулкан в Индонезии после мощного извержения уменьшился втрое
16:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Центр вулканологии Индонезии сообщил, что вулкан Анак-Кракатау после серии мощных извержений потерял две трети своей высоты и три четверти своего объема.

Индонезийский вулкан Анак-Кракатау после серии мощных извержений на прошлой неделе потерял две трети своей высоты и три четверти своего объема. Об этом сообщает DW со ссылкой на центр вулканологии Индонезии.

"По оценке ученых, высота вулкана после извержений сейчас составляет 110 метров над уровнем моря. До настоящего времени высота Анак-Кракатау составляла 338 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что вулкан также потерял 150-180 миллионов кубических метров своего объема, который сейчас составляет от 40 до 70 миллионов кубических метров.

Как сообщалось, серия извержений вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе, разделяющим индонезийские острова Ява и Суматра, привела к разрушительному цунами 22 декабря, жертвами которого стали свыше 420 человек. Больше всего от природного бедствия пострадали жители округа Пандегланг. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть дома после природной катастрофы.

В Индонезии предупреждают о возможном повторении цунами

Вулкан Анак-Кракатау вырос со дна моря рядом с другим крупным вулканом Кракатау после его извержения в 1883 году. Выше уровня моря вулкан вырос в 1929 году и с тех пор постоянно увеличивался. В сентябре 2018 года его высота составляла 338 метров.

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Все по теме:

Рост, Объем, Извержение вулкана в Индонезии, Серия мощных извержений, Вулкан Анак-Кракатау, Уменьшился.
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