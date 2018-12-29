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Си Цзиньпин поддержал идею дальнейших переговоров с США и КНДР

Си Цзиньпин поддержал идею дальнейших переговоров с США и КНДР
22:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Си Цзиньпин выступил в поддержку дальнейших переговоров между США и КНДР.

Китай поддерживает дальнейшие переговоры США и КНДР, и надеется, что они смогут дать положительные результаты, сообщают в субботу китайские СМИ со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.

Такое мнение лидер КНР выразил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее о телефонном разговоре с Си Цзиньпином сообщил в Twitter Д.Трамп.

Д.Трамп в субботу написал, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Президент США отметил, что, если торговая сделка США и Китая будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

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Все по теме:

Китай, США, КНДР, Переговоры, Си Цзиньпин, Дональд Трамп.
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