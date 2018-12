Трамп о переговорах с Си Цзиньпином: Достигнут большой прогресс

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином о будущем соглашении относительно торговли.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Только что состоялся длинный и продуктивный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Дело продвигается очень хорошо. Если сделка будет заключена, то будет всеобъемлющей и охватывающей все спорные вопросы", - говорится в сообщении.

По словам президента США, достигнут большой прогресс.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2018 г.