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Трамп о переговорах с Си Цзиньпином: Достигнут большой прогресс

Трамп о переговорах с Си Цзиньпином: Достигнут большой прогресс
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп заявил об успешных переговорах с Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином о будущем соглашении относительно торговли.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Только что состоялся длинный и продуктивный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Дело продвигается очень хорошо. Если сделка будет заключена, то будет всеобъемлющей и охватывающей все спорные вопросы", - говорится в сообщении.

По словам президента США, достигнут большой прогресс.

 

Как сообщалось, 1 декабря Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 в Аргентине договорились предпринять совместные усилия для заключения соглашения между двумя государствами, которое прекратило эскалацию двусторонних торгово-экономических противоречий. Глава Белого дома заявил, что согласен пока не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд.

С 1 января по 31 марта стороны будут проводить переговоры по соответствующим вопросам и в случае консенсуса могут завершить торговые войны.

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Все по теме:

Китай, Торговая война, Си Цзиньпин, Дональд Трамп.
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