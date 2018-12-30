Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Аваков заявил о готовности обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты
Аваков заявил о готовности обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты
В Украине пройдут испытания нового образца оружия в следующем году
Украина испытает новые образцы оружия
Футбол. Расписание матчей 30 декабря
Футбол. Расписание матчей 30 декабря
Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства
Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства

Ким Чен Ын хочет провести больше встреч с лидером Южной Кореи

Ким Чен Ын хочет провести больше встреч с лидером Южной Кореи
12:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в 2019 году надеется провести больше саммитов с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В наступающем 2019 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын надеется провести больше саммитов с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Об этом заявили в Голубом доме, сообщает Reuters.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что хочет провести больше саммитов с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в наступающем году, чтобы достичь денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

В воскресенье северокорейский лидер отправил президенту Муну письмо, в котором выразил сожаление по поводу того, что в этом году так и не смог посетить Сеул.

Как известно, во время третьего межкорейского саммита, который состоялся в сентябре в Пхеньяне, Ким Чен Ын пообещал приехать на Юг "в ближайшее время".

Напомним, Китай поддерживает дальнейшие переговоры США и КНДР, и надеется, что они смогут дать положительные результаты. Такое мнение лидер КНР выразил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Президент США отметил, что, если торговая сделка США и Китая будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Чен Ын, Проведение, 2019 год, Мун Чжэ Ин, Саммиты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
02 Марина Узелкова рассказала, почем разводиться с мужем
03 Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства
04 Новогодний маникюр 2019: классные идеи дизайна ногтей к празднику (Фото)
05 Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Супрун посоветовала, как уберечь печень во время новогодних праздников
Как уберечь печень во время новогодних праздников
Слободян: &quot;Стена&quot; РФ в оккупированном Крыму возведена с неисправностями
РФ возвела "стену" в оккупированном Крыму с неисправностями
Новый год 2019: как правильно загадать желание в новогоднюю ночь
Новый год 2019: как правильно загадать желание в новогоднюю ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь