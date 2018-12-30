Ким Чен Ын хочет провести больше встреч с лидером Южной Кореи

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в 2019 году надеется провести больше саммитов с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В наступающем 2019 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын надеется провести больше саммитов с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Об этом заявили в Голубом доме, сообщает Reuters.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что хочет провести больше саммитов с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в наступающем году, чтобы достичь денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

В воскресенье северокорейский лидер отправил президенту Муну письмо, в котором выразил сожаление по поводу того, что в этом году так и не смог посетить Сеул.

Как известно, во время третьего межкорейского саммита, который состоялся в сентябре в Пхеньяне, Ким Чен Ын пообещал приехать на Юг "в ближайшее время".

Напомним, Китай поддерживает дальнейшие переговоры США и КНДР, и надеется, что они смогут дать положительные результаты. Такое мнение лидер КНР выразил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Президент США отметил, что, если торговая сделка США и Китая будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".