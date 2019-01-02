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На Филиппинах бушует шторм: погибло десятки человек

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На Филиппинах бушует шторм: погибло десятки человек
13:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Число погибших от оползней и наводнений, вызванных штормом на Филиппинах, выросло до 85 человек.

В результате опустошительных наводнений и оползней в центральной части Филиппин погибли уже 85 человек, а еще 20 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters.

"Число погибших в результате наводнений и оползней в центральных Филиппинах составляет сейчас 85 человек, а 20 человек и далее считаются пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются. Если мы так и не найдем их, то число жертв составит 105 человек", - говорится в сообщении.

Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших находились в своих домах, когда природная стихия их разрушила. Более всего пострадала от стихии провинция Бикол.

Оползень в Индонезии унес жизни 15-ти человек

Как известно, на Филиппинах случается каждый год около 20 тропических циклонов, которые наносят ущерб инфраструктуре страны, уничтожают сельскохозяйственные угодья и приводят к человеческим жертвам.

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Шторм, Филиппины, Жертвы, Ливни.
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