На Филиппинах бушует шторм: погибло десятки человек

Новости мира: Число погибших от оползней и наводнений, вызванных штормом на Филиппинах, выросло до 85 человек.

В результате опустошительных наводнений и оползней в центральной части Филиппин погибли уже 85 человек, а еще 20 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters.

"Число погибших в результате наводнений и оползней в центральных Филиппинах составляет сейчас 85 человек, а 20 человек и далее считаются пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются. Если мы так и не найдем их, то число жертв составит 105 человек", - говорится в сообщении.

Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших находились в своих домах, когда природная стихия их разрушила. Более всего пострадала от стихии провинция Бикол.

Как известно, на Филиппинах случается каждый год около 20 тропических циклонов, которые наносят ущерб инфраструктуре страны, уничтожают сельскохозяйственные угодья и приводят к человеческим жертвам.