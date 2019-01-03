В Индии вспыхнули протесты из-за того, что две женщины впервые зашли в храм

Новости мира: В результате беспорядков в Индии погиб один человек и еще 15 получили ранения.

В Индии вспыхнули беспорядки после того, как две женщины впервые за несколько веков вошли в храм в штате Керала, в результате погиб один человек и 15 получили ранения.

Об этом сообщает AFP.

"Один человек был убит и по меньшей мере 15 получили ранения в результате насилия в штате Керала на юге Индии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновения по всему штату прошли после того, как две женщины-активистки моложе 50 лет вошли в сопровождении полиции в храм Сабаримале, один из самых священных храмов индуизма.

Запрет на вход в храм Сабарималы женщинам с 10 до 50 лет существовал много веков и был снят Верховным судом лишь в сентябре. С того времени несколько женщин-активисток предпринимали безуспешные попытки войти в храм, но столкнулись с жестким сопротивлением со стороны тысяч традиционалистов — как мужчин, так и женщин — которые считают это посягательством на традиции.