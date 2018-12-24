В Индии столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие и раненые

Новости мира: В Индии на трассе Рохтак-Тевари густой туман и слабая видимость привели к 50 дорожно-транспортным авариям, погибли 8 человек, еще 10 - в критическом состоянии.

В Индии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, на трассе Рохтак — Тевари близ города Джаджар в штате Харьяна. Об этом информируют местные СМИ.

По предварительной информации, из-за густого тумана и слабой видимости произошло столкновение 50 автомобилей, погибли 8 человек, еще 10 попали в больницы. Масштабные аварии спровоцировали на трассе Рохтак — Тевари двухкилометровые пробки.

Внедорожник с 8 пассажирами ехал из деревни в Наджафгарх на окраине Дели, но внезапно их автомобиль столкнулся с грузовиком.

Это и стало причиной ряда других аварий на шоссе. Среди столкнувшихся автомобилей есть школьные автобусы, несколько легковых и грузовых автомобилей, а также автофургоны.

8 killed in 50-vehicle pile-up in dense fog in Haryana Read here: https://t.co/WmJRzNjb4T pic.twitter.com/ngTKTlj84L — NDTV (@ndtv) 24 декабря 2018 г.

По информации телеканала, семеро из восьми погибших являлись женщинами, остальные пострадавшие находятся в критическом состоянии в больницах.

Напомним, в Индонезии в результате мощного цунами погиб 281 человек, еще более 1000 пострадали. На данный момент 57 человек числятся пропавшими без вести, однако по прогнозам, это число может увеличится. Президент Индонезии Джоко Видодо во время посещения наиболее пострадавшего в результате цунами района Пандегланг в провинции Бантен на острове Ява признал, что профильные ведомства не могли заранее предупредить об угрозе цунами.