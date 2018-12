В Индии столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие и раненые

В Индии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, на трассе Рохтак — Тевари близ города Джаджар в штате Харьяна. Об этом информируют местные СМИ.

По предварительной информации, из-за густого тумана и слабой видимости произошло столкновение 50 автомобилей, погибли 8 человек, еще 10 попали в больницы. Масштабные аварии спровоцировали на трассе Рохтак — Тевари двухкилометровые пробки.

Внедорожник с 8 пассажирами ехал из деревни в Наджафгарх на окраине Дели, но внезапно их автомобиль столкнулся с грузовиком.

Это и стало причиной ряда других аварий на шоссе. Среди столкнувшихся автомобилей есть школьные автобусы, несколько легковых и грузовых автомобилей, а также автофургоны.

8 killed in 50-vehicle pile-up in dense fog in Haryana

Read here: https://t.co/WmJRzNjb4T pic.twitter.com/ngTKTlj84L

— NDTV (@ndtv) 24 декабря 2018 г.