В Кабуле горела заправка: огонь перебросился на жилой дом

Новости мира: На заправке у жилого массива в Кабуле произошел сильный пожар, унесший несколько жизней людей.

В Кабуле произошло возгорание на заправке и в жилом комплексе, находящимся неподалеку, в результате чего три человека погибли и 27 серьезно ранены.

«Пожар, который начался на заправочной станции в афганской столице и распространился на близлежащий жилой комплекс, привел к гибели трех человек и ранению 27», - сообщил представитель Министерства здравоохранения Вахидулла Майер, передает AP.

Отмечается, что 6 женщин в очень тяжелом состоянии госпитализированы.

Kabul rright now. Huge Fire in Kabul pic.twitter.com/BIO4940RVH — Voice of Silence (@VoiceoofSilent) 3 января 2019 г.

Согласно информации очевидцев, возгорание на АЗС произошло после полуночи в восточной части столицы Афганистана в районе Макроян. Быстрому распространению огня способствовал близстоящий танкер, заправленный газом, который также был охвачен огнем.

Правоохранители ведут расследование случившегося.