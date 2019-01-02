Страшная статистика: за неделю на пожарах погибло десятки человек

Новости Украины: Почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе.

В течение прошедшей недели (с 24.12.18 по 30.12.18) подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 881 пожар, спасли 42 человека и не допуcтили уничтожения огнем 467 зданий и 47 единиц техники.

"На пожарах погибли 63 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3млн 713тыс. грн", - говорится в оперативной сводке за неделю, опубликованной на сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме этого, в течение недели на водных объектах погибли 6 человек.

В Службе проинформировали, что в целом с начала недели зарегистрировали 1тыс. 585 чрезвычайных событий, на которые отреагировали подразделения ГСЧС с выездом к месту их возникновения.

"В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 405 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 955 взрывоопасных предметов времен прошлых войн", - добавили в Службе.

Напомним, в с.Раздольное Харьковской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа на 4 квартиры, в результате которого погибли мужчина и женщина.