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Численность населения Китая пойдет на спад после 2030 года

Численность населения Китая пойдет на спад после 2030 года
17:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Население Китая достигнет пика в 1,44 млрд человек в 2029 году, а затем пойдет на спад.

Население Китая достигнет пика в 1,442 миллиарда человек в 2029 году и начнет длительный период "неудержимого" спада в 2030 году. Об говорится в отчете правительства КНР, опубликованном в пятницу, передаёт УНН со ссылкой на Channel NewsAsia.

Самая густонаселенная страна в мире теперь должна разработать политику, чтобы попытаться справиться с уменьшением рабочей силы и быстро стареющим населением, согласно выводам последнего доклада "Зеленой книги населения и труда", опубликованного Китайской академией социальных наук.

В докладе отмечается, что рост трудоспособного населения в настоящее время находится в состоянии стагнации, и рост числа пожилых людей окажет далеко идущее влияние на социально-экономическое развитие страны, особенно если уровень рождаемости останется низким.

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"С теоретической точки зрения, долгосрочное сокращение населения, особенно когда оно сопровождается постоянно стареющим населением, неизбежно приведет к очень неблагоприятным социальным и экономическим последствиям", - говорится в докладе.

Ожидается, что к середине столетия население Китая сократится до 1,36 млрд человек, что может означать сокращение рабочей силы на 200 млн человек. Если к 2065 году уровень рождаемости останется неизменным, население страны может сократиться до 1,17 миллиарда.

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Китай, КНР, Население, Население Китая.
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