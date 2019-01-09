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Лидер КНДР Ким Чен Ын отбыл из Пекина

Лидер КНДР Ким Чен Ын отбыл из Пекина
12:19 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын после трехдневного визита по приглашению главы КНР Си Цзиньпина отправился на бронированном поезде домой.

Сегодня, 9 января, с железнодорожной станции китайской столицы отправился поезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом зарубежным СМИ сообщил очевидец.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР прибыл в Китай в понедельник с трехдневным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Скорее всего, лидеры двух стран обсудили запланированный саммит главы Северной Кореи и президента США Дональда Трампа.

Глава КНДР отбыл из Пхеньяна в салоне своего бронированного поезда в сопровождении жены Ли Соль Чжу и делегации чиновников.

Как сообщает южнокорейское издание, в районе вокзала в китайском пограничном городе Даньдун на пути следования бронепоезда 7 января были повышены меры безопасности, прилегающие улицы заблокированы, а к станции стянуты десятки бронированных автомобилей.

Напомним, в 2018 году лидер КНДР Ким Чен Ын трижды посещал главу КНР Си Цзиньпиня в марте, мае и июне. Последний визит имел место после саммита с президентом США Дональдом Трампом от 12 июня в Сингапуре.

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Пекин, КНР, Встреча, Си Цзиньпин, Визит, Лидер КНДР, Ким Чен Ин.
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