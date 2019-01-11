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У берегов Южной Кореи затонуло рыболовецкое судно, есть жертвы

У берегов Южной Кореи затонуло рыболовецкое судно, есть жертвы
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: из открытых источников

Новости мира: Три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести после крушения судна у побережья Южной Кореи.

Рыболовецкое судно, на борту которого находилось 14 человек, перевернулось у берегов Южной Кореи, сообщает "Ренхап".

В результате инцидента три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести, заявили власти.

По данным береговой охраны, судно перевернулось около 5 утра (23:00 мск) в 80 км к югу от острова Йокджи, расположенного недалеко от города Тхонъен.

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Как отмечает агентство, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен приказал приложить все усилия для поиска пропавших.

Он призвал к мобилизации всех доступных ресурсов для проведения спасательной операции и оказания медицинской помощи пострадавшим.

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Южная Корея, Жертвы, Рыболовецкое судно, Йокджи.
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