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Крушения судна у берегов Турции: опознаны тела двух украинцев

Крушения судна у берегов Турции: опознаны тела двух украинцев
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Двое погибших при крушении судна у берегов Турции украинских моряков уже опознаны.

Тела двоих украинских моряков, ставших жертвами крушения в Черном море грузового судна, направлявшегося из Азова (РФ) в Самсун (Турция), уже опознаны, об этом уже извещены их родственники, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"По результатам опознания идентифицированы два тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины поставлены в известность. Спасательная операция продолжается", - написал А.Сибига в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

Как сообщалось, утром 7 января в Черном море во время шторма в 80км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция).

По данным турецких СМИ, жертвами крушения стали шесть человек, еще 7 членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.

В свою очередь, посол Украины в Турции сообщил, что из 13 членов экипажа затонувшего судна 11 были гражданами Украины. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Остальные 7 членов экипажа были доставлены в разные больницы г.Самсун.

Крушение корабля с украинцами близ Турции: найдено еще 2 тела

В пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) отметили, что российский порт Азов, из которого с грузом угля вышло затонувшее судно, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран. С лета 2017 года судно ходило под российским флагом, изменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года - на флаг Панамы.

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Турция, Самсун, Volgo-Balt 214, Крушения Volgo-Balt 214.
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