Крушение корабля с украинцами близ Турции: найдено еще 2 тела

Новости Украины: Турецкие спасатели нашли тела еще двоих погибших при кораблекрушении грузового судна украинцев.

Тела еще двух человек, ставших жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Ростовская обл. на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна, обнаружили турецкие спасатели, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще 2 тела погибших – в ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул на месте в Самсуне работает", - написал А.Сибига в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник днем.

Ранее во вторник он сообщал об обнаружении спасателями тела одного из четырех погибших при кораблекрушении граждан Украины.

Как сообщалось, утром 7 января в Черном море во время шторма в 80км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция).

По данным турецких СМИ, жертвами крушения стали шесть человек, еще 7 членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.

В свою очередь, посол Украины в Турции сообщил, что из 13 членов экипажа затонувшего судна 11 были гражданами Украины. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Остальные 7 членов экипажа были доставлены в разные больницы г.Самсун.

Вместе с тем, в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) отметили, что российский порт Азов, из которого с грузом угля вышло затонувшее судно, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

Комментируя информацию о флаге затонувшего судна, в МинВОТ сообщили, что с лета 2017 года судно ходило под российским флагом, изменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года - на флаг Панамы.