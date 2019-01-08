Скачать
Вторник, 08.01.2019
&quot;Укравтодор&quot; отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
"Укравтодор" отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)

Крушение корабля с украинцами близ Турции: найдено еще 2 тела

Крушение корабля с украинцами близ Турции: найдено еще 2 тела
14:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Турецкие спасатели нашли тела еще двоих погибших при кораблекрушении грузового судна украинцев.

Тела еще двух человек, ставших жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Ростовская обл. на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна, обнаружили турецкие спасатели, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще 2 тела погибших – в ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул на месте в Самсуне работает", - написал А.Сибига в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник днем.

Ранее во вторник он сообщал об обнаружении спасателями тела одного из четырех погибших при кораблекрушении граждан Украины.

Как сообщалось, утром 7 января в Черном море во время шторма в 80км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция).

По данным турецких СМИ, жертвами крушения стали шесть человек, еще 7 членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.

В свою очередь, посол Украины в Турции сообщил, что из 13 членов экипажа затонувшего судна 11 были гражданами Украины. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Остальные 7 членов экипажа были доставлены в разные больницы г.Самсун.

Вместе с тем, в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) отметили, что российский порт Азов, из которого с грузом угля вышло затонувшее судно, часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

Комментируя информацию о флаге затонувшего судна, в МинВОТ сообщили, что с лета 2017 года судно ходило под российским флагом, изменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года - на флаг Панамы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Турция, Крушение корабля, Андрей Сибига.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
05 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
Украинский паспорт поднялся в рейтинге
Рецепт дня: Шах-плов
Рецепт дня: Шах-плов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь