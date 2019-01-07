Скачать
Вторник, 08.01.2019
МинВОТ: Затонувшее у берегов Турции судно могло перевозить уголь из ОРДЛО
Затонувшее у берегов Турции судно могло перевозить уголь из ОРДЛО
Глава Всемирного банка подал в отставку
Глава Всемирного банка подал в отставку
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи

Крушение судна у берегов Турции: Посольство назвало имена выживших украинцев

Крушение судна у берегов Турции: Посольство назвало имена выживших украинцев
23:07 Пн, 7 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Стали известны имена моряков, которые выжили в катастрофе у берегов Турции.

Посольство Украины в Турции обнародовало имена моряков, которые выжили после катастрофы в Черном море у турецкого берега, утром понедельника.

Об этом посольство сообщило в Twitter.

"Среди украинских моряков, которые потерпели катастрофу сегодня утром в Черном море у берегов Самсуна, выжили и в настоящее время находятся в больнице: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна", - указано в сообщении.

 

Как сообщалось ранее, сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Не удалось спасти 4 наших соотечественников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кораблекрушение, Турция, Черное море, Самсун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Глава Всемирного банка подал в отставку
02 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Ford отзывает более 950 тысяч авто по всему миру
05 Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Украинская церковь обрела независимость
Украинская церковь обрела независимость
Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции
Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции
Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных
Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь