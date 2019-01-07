Крушение судна у берегов Турции: Посольство назвало имена выживших украинцев

Новости Украины: Стали известны имена моряков, которые выжили в катастрофе у берегов Турции.

Посольство Украины в Турции обнародовало имена моряков, которые выжили после катастрофы в Черном море у турецкого берега, утром понедельника.

Об этом посольство сообщило в Twitter.

"Среди украинских моряков, которые потерпели катастрофу сегодня утром в Черном море у берегов Самсуна, выжили и в настоящее время находятся в больнице: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна", - указано в сообщении.

Серед українських моряків, які потерпіли катастрофу сьогодні вранці в Чорному морі біля берегів Самсуна, вижили та на цей час перебувають у лікарні:

Шевчук Станіслав

Мільніченко Павло

Геращенко Олег

Ільченко Євгеній

Яценко Євген

Скачко Денис

Будко Тетяна — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 7 января 2019 г.

Как сообщалось ранее, сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Не удалось спасти 4 наших соотечественников.