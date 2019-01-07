Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции

Новости Украины: Четверо граждан Украины погибли при крушении судна близ берегов Турции.

Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турция. Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", - написал А.Сибига в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.

1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

1/2 Решту 7 членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом. До Самсуна виїхав консул. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та сподіваємось на якнайшвидше одужання постраждалих — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

По его словам, остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун.

"Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным надзором. В Самсун выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", - написал украинский дипломат.

По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь. Оно вышло из российского порта Азова.