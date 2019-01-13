В Китае произошел обвал на шахте, погибли 19 человек

Новости мира: По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.

На угольной шахте Лицзягоу в китайском городе Шеньму обвалилась кровля.

На момент инцидента в шахте находились 87 горняков, сообщило издание China Daily.

Авария произошла 12 января в 16:30 по местному времени. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек. Еще два рабочих находятся под землей.

В день аварии на шахте работали 87 человек, 66 из них были спасены. Сейчас выясняются причины аварии. Поиски горняков под землей продолжаются.

Как сообщалось, на шахте имени Героев Космоса ДТЭК "Павлоградуголь" в четверг вечером на горизонте 370 метров произошла вспышка метана на участке 1130-й ряды, пострадали 5 горняков.