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В Китае произошел обвал на шахте, погибли 19 человек

В Китае произошел обвал на шахте, погибли 19 человек
08:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.

На угольной шахте Лицзягоу в китайском городе Шеньму обвалилась кровля.

На момент инцидента в шахте находились 87 горняков, сообщило издание China Daily.

Авария произошла 12 января в 16:30 по местному времени. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек. Еще два рабочих находятся под землей.

В день аварии на шахте работали 87 человек, 66 из них были спасены. Сейчас выясняются причины аварии. Поиски горняков под землей продолжаются.

В Польше на шахте произошел подземный толчок: погиб 1 горняк, еще 6 - ранены

Как сообщалось, на шахте имени Героев Космоса ДТЭК "Павлоградуголь" в четверг вечером на горизонте 370 метров произошла вспышка метана на участке 1130-й ряды, пострадали 5 горняков.

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Китай, Уголь, Шахта, Горняки.
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