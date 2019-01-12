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В Польше на шахте произошел подземный толчок: погиб 1 горняк, еще 6 - ранены

В Польше на шахте произошел подземный толчок: погиб 1 горняк, еще 6 - ранены
17:47 Сегодня Телеграф

Новости мира: В польском городе Польковице произошел подземный толчок в шахте, обвалилась порода и завалила шахтеров, погиб 1 горняк, еще 6 - доставлены в больницу.

В польском городе Польковице в результате подземного толчка в шахте погиб один шахтер, еще 6 работников пострадали.

В местных СМИ сообщается, что подземный толчок , в результате которого порода обвалилась и завалила горняков, произошел сегодня утром. Сразу, как стало известно о трагедии, сообщалось об одном погибшем и трех раненых.

Но в ходе спасательной операции к медикам обратились еще три человека. На данный момент известно, что состояние по крайней мере троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Сообщается, что подземный толчок был "спонтанным". В шахте похожие толчки происходят каждый день. Спасательная операция по состоянию на сейчас завершена.

Напомним, в результате взрыва метана на угольной шахте CSM у чешского города Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв являются гражданами Польши. Трагедия произошла в 20 декабря вечером, когда в северной части шахты на глубине 880 метров произошел взрыв метана. Он привел к разрушению некоторых мест добычи. Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали.

Из 13 погибших 11 человек являются гражданами Польши, двое - чехи.  Представитель компании, которой принадлежит шахта, сообщил, что 23 шахтера, которые работали под землей, были поляками. По словам одного из шахтеров, именно поляки работали в дневную смену, поэтому они - среди большинства жертв и пропавших.

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Польша, Взрыв на шахте, Польковице, Подземный толчок в шахте.
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