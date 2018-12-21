Взрыв на шахте в Чехии: погибли 13 шахтеров, большинство из них их Польши

Новости мира: По последним данным, в результате взрыва на шахте в чешском городе Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв из Польши.

В результате взрыва метана на угольной шахте CSM у чешского города Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв являются гражданами Польши, сообщает интернет-издание "Европейская правда" сои ссылкой на чешское издание Ceske Novine.

Ceske Novine приводит данные источников в угледобывающей компании OKD. Трагедия произошла в четверг вечером, когда в северной части шахты на глубине 880 метров произошел взрыв метана. Он привел к разрушению некоторых мест добычи. Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали. Спасатели начали поиски пропавших.

В больницах находятся три пострадавших шахтера, один из которых - в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте.

Польское издание Onet сообщило, что из 13 погибших 11 человек являются гражданами Польши, двое - чехи. В спасательной операции рядом с чехами участвуют две профессиональные польские спасательные команды. Представитель компании, которой принадлежит шахта, сообщил, что 23 шахтера, которые работали под землей, были поляками. По словам одного из шахтеров, именно поляки работали в дневную смену, поэтому они - среди большинства жертв и пропавших.