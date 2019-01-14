Крушение Boeing-737 в Индонезии: найден речевой самописец с самолета

В Индонезии обнаружен речевой самописец с борта потерпевшего крушение лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который упал в море 29 октября 2018 года.
Об этом сообщает Reuters.
"Индонезия обнаружила речевой самописец с самолета Lion Air", - говорится в сообщении.
По словам подполковника военно-морского флота Агунга Нугрохо, в течение нескольких дней они получали слабый сигнал от самописца, и вскоре он был обнаружен на 30-метровой глубине под толстым слоем грязи.
Речевой самописец - один из двух так называемых черных ящиков, имеющих решающее значение для расследования авиакатастрофы.
Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту самолета в момент крушения находились 189 человек. Все они погибли. По предварительным данным, среди них нет граждан Украины. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета. Позже стало известно, что разбившийся в Индонезии Boeing был технически неисправен.