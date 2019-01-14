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Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
12:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер блока "Мой шаг" Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении согласно указу, который сегодня подписал президент Армен Саркисян.

Президент Армении Армен Саргсян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

"Принимая за основу ч.1 ст.149 Конституции Армении, назначить Н.Пашиняна премьер-министром Армении", - говорится в указе президента, распространенном его пресс-службой в понедельник.

Кандидатура Н.Пашиняна была выдвинута парламентским большинством - блоком "Мой шаг".

В течение 15 дней должно быть сформировано новое правительство Армении.

Н.Пашинян, возглавлявший прежнее правительство республики, в октябре 2018 года объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Парламент 1 ноября не избрал единственного кандидата - Н.Пашиняна - на должность премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент был распущен силой закона, после чего на 9 декабря были назначены внеочередные парламентские выборы. Новый парламент приступил к работе в понедельник.

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До настоящего времени Н.Пашинян являлся и.о. премьер-министра.

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Армения, Армен Саркисян, Никола Пашинян, Лидер блока "Мой шаг".
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