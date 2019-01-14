В Китае суд приговорил к смертной казни канадского наркоконтрабандиста

Новости мира: В Китае суд приговорил канадца Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за контрабанду наркотиков.

Китайский суд в приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, передает Xinhua.

"Роберт Ллойд Шелленберг, канадец, занимавшийся контрабандой наркотиков, приговорен к смертной казни в Китае", - сообщили Xinhua.

Канадца Роберта Ллойда Шелленберга задержали в 2014 году и проговорили к 15 годам тюремного заключения. Его считают важной фигурой в международном наркотраффике, как сообщили South China Morning Post.

Также сообщается, что решение казнить Шелленберга может быть связано с арестом финдиректора Huawei в Канаде.

Как сообщалось, китайские власти требуют от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и называет ее арест нарушением прав человека и международных норм.

Ранее сообщалось, что Китай отказал в праве на адвоката бывшему канадскому дипломату Майклу Ковригу, задержанному 10 декабря во Пекине. Ему также запрещают выключать ночью свет и не позволяют видеться с родными. Напомним, 1 декабря полиция Канады задержала финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Вскоре после ареста финдиректора Huawei в Канаде, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Деннис Родман. 12 декабря суд в Канаде принял решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Женщину отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ожидать экстрадиции в Ванкувере.