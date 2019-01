Бежавшая от насилия саудовка прилетела в Канаду

Рахаф Мохаммед аль-Кунун, бежавшая из Саудовской Аравии и заявившая о «многолетнем насилии» со стороны близких, прилетела в Канаду, власти которой предоставили ей убежище.

Как сообщает Reuters, самолет приземлился в международном аэропорту Пирсон в Торонто утром в субботу, 12 января. Ожидается, что в ближайшее время министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выступит с официальным заявлением. Фриланд лично приехала в Пирсон встречать девушку, передает kommersant со ссылкой на Toronto Star.

Глава МИД Канады обняла саудовку и назвала ее «храбрым новым канадцем» и «смелой молодой женщиной». Разговаривать с журналистами Рахаф Альканун отказалась, сославшись на усталость после долгого и утомительного путешествия. Первоначально Альканун хотела улететь в Австралию, в начале января транзитным рейсом она прибыла в Бангкок. Там у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, заявившие, что девушка должна вернуться на родину.

BREAKING: Rahaf Mohammed al-Qunun, the Saudi teen who was granted asylum in Canada after fleeing from her allegedly abusive family, has arrived in Toronto. https://t.co/o7KgEDfq0t pic.twitter.com/V0DUVf3UkN

— CBC News (@CBCNews) 12 января 2019 г.