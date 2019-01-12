Скачать
Суббота, 12.01.2019
В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым
Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым
Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом

Бежавшая от насилия саудовка прилетела в Канаду

Бежавшая от насилия саудовка прилетела в Канаду
20:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Подданная Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая сбежала от насилия в семье, прибыла в Канаду.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун, бежавшая из Саудовской Аравии и заявившая о «многолетнем насилии» со стороны близких, прилетела в Канаду, власти которой предоставили ей убежище.

Как сообщает Reuters, самолет приземлился в международном аэропорту Пирсон в Торонто утром в субботу, 12 января. Ожидается, что в ближайшее время министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выступит с официальным заявлением. Фриланд лично приехала в Пирсон встречать девушку, передает kommersant со ссылкой на Toronto Star.

Глава МИД Канады обняла саудовку и назвала ее «храбрым новым канадцем» и «смелой молодой женщиной». Разговаривать с журналистами Рахаф Альканун отказалась, сославшись на усталость после долгого и утомительного путешествия. Первоначально Альканун хотела улететь в Австралию, в начале января транзитным рейсом она прибыла в Бангкок. Там у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, заявившие, что девушка должна вернуться на родину.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун сбежала от дипломатов и забаррикадировалась в транзитной зоне аэропорта. 8 января она встретилась с представителями Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), взявшего девушку под свою защиту. Через некоторое время власти Канады заявили, что предоставят ей убежище.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Саудовская Аравия, Торонто, Рахаф Альканун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 ПриватБанк приостановит операции с картами
03 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
04 Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
05 Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец
Взрыв в Париже: среди пострадавших - украинец
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь