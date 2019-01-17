Суд отклонил апелляцию адвокатов экс-главы Nissan

Новости мира: Суд Токио отказался выпустить экс-главу Nissan под залог.

Токийский суд отклонил очередную апелляцию адвокатов экс-главы Nissan Карлоса Гона об освобождении его под залог.

Об этом сообщает АР.

"Токийский суд отклонил в четверг очередную апелляцию адвокатов бывшего главы Nissan Карлоса Гона о освобождении его под залог", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня адвокаты экс-главы Nissan Карлоса Гона обжаловали решение токийского суда, который отклонил их просьбу о его освобождении под залог.

19 декабря 2018 года Гона, его помощнику Грегу Келли и самой компании-автопроизводителю были предъявлены обвинения в сокрытии примерно $44,5 млн доходов Гона за период с 2010 по 2015 годы. Стало известно, что японские прокуроры планируют предъявить Гону еще два обвинения, связанные с нарушением финансовой отчетности. 8 января Гону зачитали обвинения.