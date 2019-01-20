В Японии в возрасте 113 лет скончался старейший мужчина на Земле

Новости мира: Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, которого признали старейшим мужчиной на Земле, скончался 20 января в возрасте 113 лет в своем доме.

Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье в возрасте 113 лет. Об этом сообщает Kyodo.

Японец умер в своем доме в поселке Асёро. Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Меакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно тридцатый место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

Напомним, самая старая жительница Великобритании - 112-летняя Грейс Джонс - раскрыла секрет своего долголетия. Бабушка говорит, что каждый вечер перед сном выпивает немного виски, разбавленного водой. Грейс убеждена, что ежедневное потребление виски в небольшом количестве является эликсиром ее вечной молодости и долголетия.