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В Узбекистане ученые нашли клад стоимостью более $1 млн

В Узбекистане ученые нашли клад стоимостью более $1 млн
08:42 Сегодня Телеграф Фото: kun.uz

Новости мира: В Узбекистане ученые в одном из зданий Ташкента, построенного в 1870 году нашли клад стоимостью свыше миллиона долларов.

Ученые Национального университета Узбекистана во время проведения раскопок в одном из зданий Ташкента, которое было построено в 1870 году, был обнаружен клад.

Сообщается, что в подвале здания удалось обнаружить вход в еще одно скрытое помещение. По предварительной информации, ценности могут стоить более миллиона долларов, сообщает kun.uz.

Среди найденных ценностей были редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты, посуда и предметы старины, картины, иконы и многое другое.

На сегодняшний день, полного реестра ценностей еще нет. Их изучает группа археологов Академии наук.

Сообщается, что ценные находки взяты под государственную охрану. Запланировано, что некоторые ценности будут переданы на реставрацию в спецлаборатории Польши и Германии.

Напомним, в  Рогатине Ивано-Франковской области местные жители обнаружили бидон, в котором хранились документы Украинской повстанческой армии. Трое жителей города Рогатин (Ивано-Франковская обл.) обнаружили в лесу бидон с документами Украинской повстанческой армии (УПА), вероятно, предназначавшимися для главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Бидон был закопан на глубине 15-20 см, 12 января в лесу между селами Руда и Воронив. Внутри они нашли учебник истории и документы УПА. Находку молодые люди отдали в местный историко-краеведческий музей "Опилля" для обработки специалистами.

 

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Все по теме:

Узбекистан, Монеты, Литература, Клад, Ценности, Ташкент, Иконы, Старинное здание, Золотой микроскоп.
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