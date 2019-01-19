Скачать
Суббота, 19.01.2019
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника

На Ивано-Франковщине жители нашли в лесу запрятанным в бидоне архив УПА

На Ивано-Франковщине жители нашли в лесу запрятанным в бидоне архив УПА
13:09 Сегодня Телеграф Фото: rohatyncity.if.ua

Новости Украины: В Рогатине, Ивано-Франковской области местные жители обнаружили бидон, в котором хранились документы Украинской повстанческой армии.

Трое жителей города Рогатин (Ивано-Франковская обл.) обнаружили в лесу бидон с документами Украинской повстанческой армии (УПА), вероятно, предназначавшимися для главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Как сообщается на сайте Рогатинского городского совета, жители Рогатина Владимир Дзера, Василий и Тарас Веркальцы обнаружили необычный бидон, закопанный на глубине 15-20 см, 12 января в лесу между селами Руда и Воронив. Внутри они нашли учебник истории и документы УПА.

Находку молодые люди отдали в местный историко-краеведческий музей "Опилля" для обработки специалистами.

17 января в город прибыл генеральный директор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" (Львов) Руслан Забила, чтобы принять найденные исторические материалы, заняться их изучением, реставрацией и оцифровкой.

"Беглый осмотр найденного позволяет утверждать, что материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился на Рогатинщине", - сказано в сообщении на сайте горсовета.

 

Среди артефактов - уникальный шарж главнокомандующего, выполненный, вероятно, чернилами; ряд документов советского образца, трофеи (например, плакат на чешском языке), отчеты и протоколы службы безопасности, а также финансовая отчетность и кассовая документация.

"Сейчас сложно сказать о том, какой структуре принадлежал архив, ведь есть много шифров, которые нужно обработать. Выяснить, откуда поступали эти документы, локализовать территорию по населенным пунктам, тогда можно будет говорить об уровне и характере этого архива. Следует заметить, что в бидоне содержится много различных документов, которые, вероятно, собирали для руководства подполья с широкой территории, чем Рогатинщина", - отметил Р.Забила.

Нардепа увезли из Рады прямо в больницу

По его словам, находка хорошо сохранена и датируется примерно 1945 годом. После реставрации материалы будут оцифрованы, а цифровая копия - выложена на ресурсе архива украинского освободительного движения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ивано-Франковская область, УПА, Документы, Бидон, Рогатин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
02 Гороскоп на сегодня, 19 января 2019: все знаки Зодиака
03 Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
04 Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
05 Следующий бой Усика состоится в апреле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
&quot;Шатдаун&quot;: Трамп сделает &quot;важное объявление&quot;
"Шатдаун": Трамп сделает "важное объявление"
От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь