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Штат в Индии проведет эксперимент по обеспечению граждан безусловным базовым доходом

Штат в Индии проведет эксперимент по обеспечению граждан безусловным базовым доходом
02:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости мира: Индийский штат проведет эксперимент по выплате безусловного базового дохода гражданам

Власти небольшого индийского штата Сикким, расположенного в Гималаях, объявили о планах эксперимента по обеспечению всеобщего базового дохода для каждого из 610 577 граждан. В случае успеха схема станет крупнейшей в мире пробной версией этой экономической концепции. Сообщил The Indian Express.

Универсальный базовый доход — регулярная и безоговорочная выплата гражданам от правительства. Этот денежный платеж в теории призван заменить часто запутанную стратегию госпомощи, которую обеспечивает государство, и передать решения о расходах в руки самих граждан.

Сикким не в первый раз заявляет о подобных амбициозных проектах: в 1998 году это был один из первых индийских штатов, который запретил использование пластиковых пакетов. Помимо этого, местные власти обеспечили жильем всех своих граждан, а совсем недавно Сикким стал первым в стране органическим штатом, полностью исключившим использование пестицидов и удобрений.

Социальные показатели региона также отличаются от остальной части страны, имея средний уровень грамотности в 98 процентов, благодаря чему процент людей, живущих за чертой бедности, сократился примерно до восьми — по сравнению с почти 30 процентами в национальном масштабе. Небольшой географический район Сиккима и низкая плотность населения частично объясняют этот успех. Теперь власти решили внедрить эксперимент по безусловному базовому доходу для населения.

"Если есть хоть какой-то шанс, что это случится где-то, то это Сикким. В конечном счете это вопрос политической воли. С ростом глобального неравенства мы хотим обеспечить преодоление разрыва", — утверждает единственный член индийского парламента от этого штата Прем Дас Рай (Prem Das Rai). Вместе с тем политик отказался сообщить, во сколько может обойтись эта программа правительству.

Известно, что в качестве основных сфер для привлечения ресурсов будут задействованы туризм и энергетика. Туризм считается основным источником дохода штата: ежегодно его посещают более 2,5 миллиона человек. Как регион, генерирующее избыточную электроэнергию, Сикким продает 90 процентов своей гидроэнергии. На данный момент, по словам Рая, правительство проводит встречи с экспертами и заинтересованными сторонами и планирует развернуть эксперимент к 2022 году.

Идея универсального базового дохода нашла одобрение в Кремниевой долине и у таких заметных личностей, как Марк Цукерберг и Илон Маск, который назвал это "необходимым" шагом, ведь автоматизация постепенно берет на себя работу человека.

Однако экономисты указывают и на возможные подводные камни этой идеи. Некоторые задаются вопросом, не приведет ли замена чего-то определенного, как продовольственные субсидии, на простую выдачу денег к бесполезным и расточительным расходам населения. Другие говорят, что базовый доход не мотивирует и не стимулирует к работе, что увеличивает вероятность сокращения рабочей силы.

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Индия, Безусловный базовый доход, Сикким, Прем Дас Рай.
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