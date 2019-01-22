В КНДР обнаружили тайную базу с баллистическими ракетами

Новости мира: База оказалась одним из 20-ти не заявленных северокорейским правительством мест хранения ракет.

Расследователи обнаружили тайную базу баллистических ракет в Северной Корее.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на доклад Beyond Parallel, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Согласно докладу, она не является частью договора по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, так как о существовании этого место не было объявлено. Как сообщается, база служит штабом для ракетной бригады стратегических сил Nodong.

Напомним: в конце мая 2018-го КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризации КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

За неделю до этого издание Bloomberg сообщало о том, что Северная Корея развивает свою ядерную программу вопреки заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении испытаний. Издание ссылалось на профильных экспертов, результаты анализа снимков, сделанных спутником, и утечка в американской разведке. По этим данным, Северная Корея производит ракеты и боеголовки с обычной скоростью.