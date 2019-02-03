Военные чиновники Сирии обвиняют коалицию под руководством США в авианалете

Новости мира: Место нападения - прифронтовая линия, где сирийские войска противостоят боевикам группировки ИГИЛ.

Сирийские военные чиновники обвиняют возглавляемую США коалицию в атаке на расположение сирийской армии на востоке страны, в провинции Дейр-эз-Зор.

В результате авианалета, который произошел 2 февраля, были ранены двое солдат и уничтожены пушки, сообщает государственное информагентство Сирии.

Отмечается, что место нападения - прифронтовая линия, где сирийские войска противостоят боевикам группировки ИГИЛ.

Представитель коалиции под руководством США полковник Шон Райан заявил, что "силы наших партнеров были обстреляны и воспользовались своим правом на самооборону". Он также добавил, что инцидент расследуется.

Силы под предводительством США, в состав которых входят прокурдськие "Сирийские демократические силы" (СМС), ведут борьбу против группировки "Исламское государство" на остальной территории, которая все еще удерживается вооруженными исламистами.