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Главы правительств Германии и Японии обсуждали Россию

Главы правительств Германии и Японии обсуждали Россию
02:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Меркель и Абэ обсудили отношения с Россией.

Главы правительств ФРГ Ангела Меркель и Японии Синдзо Абэ обсудили отношения с Россией в ходе первого дня визита в Токио немецкого канцлера.

Об этом Меркель заявила на совместной пресс-конференции.

"Мы смотрим на Россию с двух сторон, и именно поэтому мы много говорили о вопросах сотрудничества с Россией, а также о проблемах с Россией, будь то Украина или тот факт, что у Японии до сих пор нет мирного договора", - сказала Меркель.

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Она заверила в том, что поддерживает все усилия японского руководства, лично Абэ, которые тот недавно вновь продемонстрировал в Москве, чтобы добиться мирного договора между Японией и РФ.

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Германия, Ангела Меркель, Япония, Россия, Синдзо Абэ.
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