Главы правительств Германии и Японии обсуждали Россию

Новости мира: Меркель и Абэ обсудили отношения с Россией.

Главы правительств ФРГ Ангела Меркель и Японии Синдзо Абэ обсудили отношения с Россией в ходе первого дня визита в Токио немецкого канцлера.

Об этом Меркель заявила на совместной пресс-конференции.

"Мы смотрим на Россию с двух сторон, и именно поэтому мы много говорили о вопросах сотрудничества с Россией, а также о проблемах с Россией, будь то Украина или тот факт, что у Японии до сих пор нет мирного договора", - сказала Меркель.

Она заверила в том, что поддерживает все усилия японского руководства, лично Абэ, которые тот недавно вновь продемонстрировал в Москве, чтобы добиться мирного договора между Японией и РФ.