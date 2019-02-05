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Южная Корея согласилась "платить" США за размещение войск на своей территории

Южная Корея согласилась &quot;платить&quot; США за размещение войск на своей территории
06:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Южная Корея согласилась выделять 1 млрд долларов на содержание войск США.

Республика Корея в ходе очередного раунда консультаций с США согласилась увеличить до примерно 1 млрд долларов ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на два источника в Госдепартаменте, информирует УНН.

По их данным, срок действия соответствующего соглашения ограничен одним годом. Затем стороны могут продлить ее еще на один год, уточнили источники телекомпании.

Как информировал в понедельник телеканал KBS со ссылкой на дипломатический источник, именно США пошли на уступки в вопросе оплаты содержания американских войск. Ранее американская сторона требовала от Южной Кореи до 1,2 млрд долларов, при этом в прошлом году взнос Сеула составил 860 млн.

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Между тем, в вопросе срока действия соглашения Южная Корея пошла навстречу США, которые настаивают на сокращении срока действия соглашения с пяти лет до одного года, уточняет KBS.

К настоящему времени Сеул и Вашингтон провели десять раундов рабочих переговоров по соглашению. Главный спорный момент заключается в сумме расходов южнокорейской стороны и сроках действия соглашения.

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США, Южная Корея, Армия США, Госдеп США.
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