Три человека пострадали из-за землетрясения в Азербайджане

Новости мира: В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1.

5 февраля в 23:31 на севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой от от 5,1 до 6.

По данным геологической службы США, землетрясение почувствовали не только жители северной части страны, но и столицы Азербайджана Баку.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, в в 26 км к северо-востоку от города Баскал.

В результате землетрясения в населенном пункте Шамахи были повреждены заборы некоторых частных домов, три человека получили ранения, им понадобилась медицинская помощь.

Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана уточнил, что в эпицентре сила землетрясения достигла 6 баллов.

Пользователи соцсетей также массово сообщают о том, что почувствовали подземные толчки. Многие боятся возвращаться домой в страхе, что толчки могут повториться.