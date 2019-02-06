Три человека пострадали из-за землетрясения в Азербайджане

5 февраля в 23:31 на севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой от от 5,1 до 6.
По данным геологической службы США, землетрясение почувствовали не только жители северной части страны, но и столицы Азербайджана Баку.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, в в 26 км к северо-востоку от города Баскал.
В результате землетрясения в населенном пункте Шамахи были повреждены заборы некоторых частных домов, три человека получили ранения, им понадобилась медицинская помощь.
Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана уточнил, что в эпицентре сила землетрясения достигла 6 баллов.
Пользователи соцсетей также массово сообщают о том, что почувствовали подземные толчки. Многие боятся возвращаться домой в страхе, что толчки могут повториться.